Названы дата и место прощания с Владимиром Меньшовым
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- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.
«Предварительная информация: 8-е число, Дом кино, большой зал, в 11:00», — заявили в союзе.
Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует родным режиссёра.
Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая роль Тони в фильме Меньшова «Москва слезам не верит», в беседе с ФАН призналась, что её потрясла новость об уходе режиссёра из жизни.