Названы дата и место прощания с Владимиром Меньшовым

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Прощание с режиссёром Владимиром Меньшовым запланировано на 8 июля в большом зале Центрального дома кинематографистов, после этого его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Названы дата и место прощания с Владимиром Меньшовым
  • ©Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Предварительная информация: 8-е число, Дом кино, большой зал, в 11:00», — заявили в союзе.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует родным режиссёра.

Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая роль Тони в фильме Меньшова «Москва слезам не верит», в беседе с ФАН призналась, что её потрясла новость об уходе режиссёра из жизни.

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