В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует родным режиссёра Владимира Меньшова, который скончался на 82-м году жизни.

«Президент глубоко соболезнует», — рассказал Песков.

Он отметил, что глава государства в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Меньшова.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин поделился в беседе с RT воспоминаниями о режиссёре Владимире Меньшове.