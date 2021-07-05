В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует родным режиссёра Владимира Меньшова, который скончался на 82-м году жизни.
В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
  • РИА Новости

«Президент глубоко соболезнует», — рассказал Песков.

Он отметил, что глава государства в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Меньшова.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин поделился в беседе с RT воспоминаниями о режиссёре Владимире Меньшове.

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