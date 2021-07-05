В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Меньшова
- РИА Новости
«Президент глубоко соболезнует», — рассказал Песков.
Он отметил, что глава государства в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким Меньшова.
Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин поделился в беседе с RT воспоминаниями о режиссёре Владимире Меньшове.