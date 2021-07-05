Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал смерть режиссёра Владимира Меньшова невосполнимой потерей для искусства и страны.
Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Ушёл из жизни народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов, выдающийся режиссёр и сценарист, актёр и педагог, общественный деятель и настоящий патриот России. Это невосполнимая потеря для отечественного искусства, для всей нашей страны», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что многие фильмы Меньшова являются шедеврами мирового кинематографа.

Политик также напомнил, что режиссёр поддерживал воссоединение Крыма с Россией.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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