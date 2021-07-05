Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«Ушёл из жизни народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов, выдающийся режиссёр и сценарист, актёр и педагог, общественный деятель и настоящий патриот России. Это невосполнимая потеря для отечественного искусства, для всей нашей страны», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что многие фильмы Меньшова являются шедеврами мирового кинематографа.
Политик также напомнил, что режиссёр поддерживал воссоединение Крыма с Россией.
Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.