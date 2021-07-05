Критик Разлогов оценил вклад Меньшова в отечественный кинематограф

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Кинокритик Кирилл Разлогов заявил, что в истории кино Владимир Меньшов останется как талантливый режиссёр, а также как один из немногих лауреатов премии «Оскар».
Критик Разлогов оценил вклад Меньшова в отечественный кинематограф
  • РИА Новости

«У нас в стране его картины были чемпионами проката, в том числе «Москва слезам не верит». Он завоевал высшую международную награду — премию «Оскар» — и доказал, что наше отечественное кино может найти признание на самом высоком уровне не просто авторского, экспериментального, уникального кино, но и кино, обращённого к широкому зрителю. Он остался в какой-то степени недосягаемым образцом», — сказал Разлогов в беседе с НСН.

В свою очередь, заслуженный артист России Роман Мадянов, сыгравший с Меньшовым в нескольких фильмах, в беседе с ФАН заявил, что пандемия коронавируса забирает лучших представителей российской культуры.

«Уходят корни, глобально уходит корневая система нашего цеха, нашей культуры, нашего искусства, нашего кинематографа. Вот и всё — уходят гиганты» — отметил он.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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