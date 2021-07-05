Басилашвили назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей

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Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал сообщения о смерти режиссёра Владимира Меньшова.
Басилашвили назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
  • РИА Новости

Уход Меньшова — невосполнимая потеря для всего нашего кинематографа и всего российского искусства, считает Басилашвили.

«Я испытываю грусть, потому что ушёл из жизни талантливейший, замечательный режиссёр. Очень скромный человек, который никогда не выпячивал себя, никогда не кричал, что он лауреат премии «Оскар», — добавил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, Меньшов создал много прекрасных фильмов, которые войдут в историю отечественного кино.

В свою очередь, режиссёр Вадим Абдрашитов в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что смерть коллеги — большая потеря.

«Ушёл живой человек, живой ум, самобытный художник, блестящий актёр и гениальный режиссёр. Он был мне хорошим товарищем. Российское кино в очередной раз осиротело», — отметил Абдрашитов.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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