Жигунов назвал Меньшова потрясающим артистом и большим режиссёром

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Продюсер и актёр Сергей Жигунов прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Владимира Меньшова.
Жигунов назвал Меньшова потрясающим артистом и большим режиссёром
  • РИА Новости

«Он был потрясающим артистом, очень большим режиссёром, великолепным педагогом. Он был очень большой человек, простой и одновременно сложный. Но он всегда вызывал у меня неподдельный интерес как человек, а не только как художник», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, они много раз встречались, а их последняя встреча прошла на Сахалине.

Со своей стороны, писатель Сергей Лукьяненко в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Меньшов был великим режиссёром, актёром и прежде всего гражданином.

«Очень грустно, что этот человек ушёл и его больше с нами нет. Останутся книги, в которых есть его образ, фильмы, которые он снял и в которых он сыграл. Но его смерть — большая потеря, потому что в стране всегда должны быть люди, являющиеся нравственным ориентиром», — сказал Лукьяненко.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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