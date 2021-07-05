Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Меньшова.

«Владимир Меньшов... Огромная потеря для нашего кино и культуры», — написал Собянин в своём Twitter.

Мэр отметил, что «глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали народными».

«Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным и близким», — добавил он.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

Актриса Раиса Рязанова, сыгравшая роль Тони в фильме Меньшова «Москва слезам не верит», в беседе с ФАН призналась, что её потрясла новость об уходе режиссёра из жизни.

Прощание с режиссёром Владимиром Меньшовым запланировано на 8 июля в большом зале Центрального дома кинематографистов, после этого его похоронят на Новодевичьем кладбище.