Драпеко назвала фильмы Меньшова народными

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти режиссёра Владимира Меньшова.

«Все его фильмы — они не о творце, не о нём самом и его переживаниях, а о людях, которые жили вокруг него, страдали, любили, чего-то хотели. Поэтому все его фильмы стали народными. Фильм «Москва слезам не верит» получил международное признание, он имеет одну из редких наград Американской академии киноискусства — он имеет «Оскар». Каждый его фильм разобрали на цитаты. Мы знаем почти наизусть фразы, которые произносят герои его фильмов. Это говорит о том, что это, безусловно, народное кино», — подчеркнула Драпеко.

Она отметила, что «Любовь и голуби» — фильм, «который показывают бесконечное количество раз по телевидению, и каждый раз рейтинги просмотров очень высокие».

«И как актёр он очень хорошо себя проявил. Он сыграл в замечательных фильмах... Я считаю, что мы потеряли очень яркого, замечательного художника. Ну и конечно, мы потеряли гражданина, великого гражданина своей страны. Потому что он всегда имел собственную позицию, у него был хороший, аналитический ум», — поделилась Драпеко.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.