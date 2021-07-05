Актёр Гаркалин поделился своими воспоминаниями о Меньшове

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин поделился в беседе с RT воспоминаниями о режиссёре Владимире Меньшове.

«Я сейчас еду по Москве, солнечной, такой жизнелюбивой, и понимаю, что моего друга, учителя больше нет в живых... В это трудно поверить. Трудно переоценить его роль. Я был счастлив с ним работать, трудиться, и мне нравилось это делать. Наша совместная работа принесла нам большой успех, вообще все его картины обладали этим качеством», — поделился Гаркалин.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.