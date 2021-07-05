Актёр Михайлов назвал Меньшова потрясающим и большим режиссёром

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Анастасия Белоусова
Российский актёр, кинорежиссёр Александр Михайлов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
Актёр Михайлов назвал Меньшова потрясающим и большим режиссёром
  • РИА Новости

«В жизни очень талантливый, истинно русский режиссёр. Очень талантливый. Со своей позицией, своим видением. Человек, который чувствовал пульс времени, пульс России, и боль её он чувствовал как свою собственную. Ушёл, конечно, очень сильный, очень мощный режиссёр. Я не скажу, что мы так уж дружили, каждый день перезванивались. Нет, мы дружили по корням, по основам, основополагающим принципам. Иногда и спорили, но это всегда было интересно... Я хочу выразить соболезнования Вере Алентовой и Юлечке, дочке. Действительно, я счастлив, что знал его почти 50 лет и работали в таком фильме как «Любовь и голуби»... Потрясающий, большой русский режиссёр. Я в шоке», — поделился Михайлов.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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