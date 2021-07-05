Заславский рассказал о значении фильмов Меньшова

Российский театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

«Не каждый режиссёр может похвастаться тем, что снял культовую ленту, причём фильм, который становится не только таким выражением мыслей, чаяний, надежд поколения, а начинает жить уже своей и долгой жизнью, приобретая в каждом поколении зрителей новых и новых поклонников. Меньшов мог похвастаться (хотя был очень скромным, и, я даже бы сказал, стеснительным человеком, несмотря на его профессию) тем, что как минимум три его картины стали именно такими», — поделился Заславский.

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.