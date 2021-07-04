Метеоролог рассказал, когда в Крыму закончатся ливни

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в Крыму закончатся ливни.

«В понедельник наиболее активная часть смещается на запад и юг полуострова. То есть это Севастополь, это Евпатория. В Севастополе подтопления вероятны, потому что там рельеф способствует этому. В Евпатории менее вероятны», — пояснил эксперт.

По его словам, уже со вторника вероятность сильных дождей «уменьшается значительно».

«То есть практически её не будет, со среды уже установится более-менее ясная, малооблачная погода», — объяснил Шувалов.

Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Бахчисарайском районе выпало две месячные нормы осадков.