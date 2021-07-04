Метеоролог рассказал, когда в Крыму закончатся ливни

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в Крыму закончатся ливни.
Метеоролог рассказал, когда в Крыму закончатся ливни
  • © Бельбекская долина. Крым / Татьяна Крылова

«В понедельник наиболее активная часть смещается на запад и юг полуострова. То есть это Севастополь, это Евпатория. В Севастополе подтопления вероятны, потому что там рельеф способствует этому. В Евпатории менее вероятны», — пояснил эксперт.

По его словам, уже со вторника вероятность сильных дождей «уменьшается значительно».

«То есть практически её не будет, со среды уже установится более-менее ясная, малооблачная погода», — объяснил Шувалов.

Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Бахчисарайском районе выпало две месячные нормы осадков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить