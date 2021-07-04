Супруга Мамонова опровергла сообщения о смерти мужа

Супруга актёра и музыканта Петра Мамонова опровергла распространяемые в соцсетях сообщения о смерти мужа.

«Живой», — сказала Ольга Мамонова, отметив, что ей позвонили из больницы и сообщили о этом.

Она добавила, что состояние мужчины крайне тяжёлое, «четвёртые сутки под искусственным дыханием».

Ранее Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Как рассказала RT его супруга, артист находится в тяжёлом состоянии. 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.

14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет. В 1980-х он основал рок-группу «Звуки Му» и начал сниматься в кино. В первой половине 1990-х заявил о себе как театральный актёр.