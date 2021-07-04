Президент Кипра рассказал о ситуации с лесным пожаром вблизи Аракапаса

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Президент Кипра Никос Анастасиадис во время посещения Центра управления пожарной службы назвал лесной пожар около деревни Аракапас в районе Лимасола катастрофическим и беспрецедентным.
Президент Кипра рассказал о ситуации с лесным пожаром вблизи Аракапаса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА новости.

Пожар вспыхнул в субботу, 3 июля, — площадь возгорания составляет 55 кв. км. В связи с масштабами ЧП власти эвакуировали восемь общин и запросили помощь из-за границы для ликвидации стихии. Первый самолёт был направлен на помощь спасателям из Греции.

«Это один из самых разрушительных пожаров и, к сожалению, с человеческими жертвами. Службы отреагировали незамедлительно, приложив все силы... Температура, сильный ветер — самая большая опасность для нас», — сказал он.

Анастасиадис пообещал оказать пострадавшим от пожара всю необходимую помощь и поддержать семьи погибших.

Ранее в канадской провинции Британская Колумбия природные пожары практически полностью уничтожили небольшой населённый пункт Луттон.

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