В Канаде лесные пожары уничтожили деревню

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В канадской провинции Британская Колумбия природные пожары практически полностью уничтожили небольшой населённый пункт Луттон.
В Канаде лесные пожары уничтожили деревню
  • Reuters

На этой неделе там был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады — 49,6 °C, сообщает телеканал CBS.

Свыше 1000 человек были вынуждены покинуть данные территории без предварительного уведомления. 

Как сообщает противопожарная служба региона, огонь уничтожил 90% всех строений деревни, в том числе медпункт и полицейский участок.

По данным полиции, часть жителей до сих пор не вышла на связь.

О жертвах и пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар охватил 7 га леса.

В «Известиях» сообщили, что порядка 30 тыс. га леса выгорело в заповеднике в Оренбургской области.

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