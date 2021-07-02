В Канаде лесные пожары уничтожили деревню
- Reuters
На этой неделе там был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады — 49,6 °C, сообщает телеканал CBS.
Свыше 1000 человек были вынуждены покинуть данные территории без предварительного уведомления.
Как сообщает противопожарная служба региона, огонь уничтожил 90% всех строений деревни, в том числе медпункт и полицейский участок.
По данным полиции, часть жителей до сих пор не вышла на связь.
О жертвах и пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар охватил 7 га леса.
В «Известиях» сообщили, что порядка 30 тыс. га леса выгорело в заповеднике в Оренбургской области.