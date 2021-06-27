В Подмосковье пожар охватил 7 гектаров леса

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Два вертолёта пытаются потушить возгорание в подмосковном лесу на площади 7 га. Пожар произошёл в посёлке Родники Раменского района.
В Подмосковье пожар охватил 7 гектаров леса
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«По предварительным данным, горение происходит в лесополосе. Огнём охвачено около 7 га», — сказали в департаменте.

Ранее в «Авиалесоохране» рассказали о причинах природных пожаров.

23 июня НСН писала, что высокий риск распространения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов России из-за жаркой погоды и отсутствия осадков.

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