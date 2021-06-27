В Подмосковье пожар охватил 7 гектаров леса
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«По предварительным данным, горение происходит в лесополосе. Огнём охвачено около 7 га», — сказали в департаменте.
Ранее в «Авиалесоохране» рассказали о причинах природных пожаров.
23 июня НСН писала, что высокий риск распространения природных пожаров прогнозируется на этой неделе на территории 14 регионов России из-за жаркой погоды и отсутствия осадков.