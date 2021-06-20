Абрамченко отметила позитивную динамику в борьбе с лесными пожарами в России

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В России отмечается позитивная динамика в борьбе с лесными пожарами в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Об этом заявила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.
Абрамченко отметила позитивную динамику в борьбе с лесными пожарами в России
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

«На протяжении последних лет у нас традиционно горели леса в одних и тех же регионах Сибири и Дальнего Востока: это Приморский, Забайкальский, Красноярский края, Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Бурятия», — приводит ТАСС её слова.

Абрамченко отметила, что на эти регионы приходилось более половины от общей площади лесов, пройденной лесными пожарами.

«В этом году положительная динамика отмечается в Забайкальском крае и Республике Бурятия», — добавила вице-премьер.

Абрамченко заявила, что в Забайкалье по сравнению с показателями прошлого года удалось в четыре раза сократить количество возгораний и почти в 40 раз — их площадь.

«Впервые за шесть лет лесопожарная обстановка в Забайкалье в весенний период прошла без введения режима ЧС… В Республике Бурятия оперативность тушения одна из самых высоких — 97%. Это очень хороший показатель, к этому нужно стремиться всем регионам», — сказала она.

Ранее в Авиалесоохране рассказали о причинах природных пожаров.

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