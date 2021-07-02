Синоптик назвал сроки возвращения жары в столицу
- Reuters
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«Температура будет выше нормы на 5—7 °С, но повторения июньской экстремальной жары не ожидается», — цитирует ТАСС заявление Тишковца.
По его словам, в среду, 7 июня, будет 28—30 °С, в четверг — 29—31 °С, в пятницу показатели термометра достигнут 30—32 °С.
«Антициклон скандинавский, он всегда чуть-чуть более прохладный... будет обеспечивать сдерживающий... освежающий фактор», — пояснил синоптик.
Он также добавил, что жителей и гостей столицы в июле ожидает большее в два-три раза, чем обычно, количество солнечных дней.
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