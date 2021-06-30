В Гидрометцентре оценили погодные аномалии в ряде регионов России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал погодные аномалии в ряде регионов страны.
В Гидрометцентре оценили погодные аномалии в ряде регионов России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что температурный фон, в Москве например, с конца второй декады июня был рекордно высоким.

«Пять раз в Москве температура превышала рекордные значения, жара была экстремальная. Вчера прошли сильные дожди в Ленинградской области — до 97 мм, в Новгородской — до 88, в Московской — 68», — сказал эксперт.

По его словам, после сильной жары всегда наступает снижение температуры воздуха, тёплые массы сталкиваются с холодными, возникает конвекция, проливаются сильные дожди с градом.

«Перед атмосферным фронтом ещё несётся шквалистый фронт со скоростью ветра 25—27 м/с. Эта ситуация наблюдалась в нескольких регионах, она хорошо прогнозируется», — отметил Вильфанд.

Он также сказал, что летом погодные аномалии происходят чаще, чем зимой.

«Наша задача — прогнозировать своевременно, тогда последствия минимизируются. За последние 25 лет наблюдений наша служба определила, что за четверть века в два раза увеличилось количество опасных явлений именно летом», — добавил эксперт.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», 28 июня в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить