В Гидрометцентре оценили погодные аномалии в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал погодные аномалии в ряде регионов страны.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что температурный фон, в Москве например, с конца второй декады июня был рекордно высоким.

«Пять раз в Москве температура превышала рекордные значения, жара была экстремальная. Вчера прошли сильные дожди в Ленинградской области — до 97 мм, в Новгородской — до 88, в Московской — 68», — сказал эксперт.

По его словам, после сильной жары всегда наступает снижение температуры воздуха, тёплые массы сталкиваются с холодными, возникает конвекция, проливаются сильные дожди с градом.

«Перед атмосферным фронтом ещё несётся шквалистый фронт со скоростью ветра 25—27 м/с. Эта ситуация наблюдалась в нескольких регионах, она хорошо прогнозируется», — отметил Вильфанд.

Он также сказал, что летом погодные аномалии происходят чаще, чем зимой.

«Наша задача — прогнозировать своевременно, тогда последствия минимизируются. За последние 25 лет наблюдений наша служба определила, что за четверть века в два раза увеличилось количество опасных явлений именно летом», — добавил эксперт.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», 28 июня в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд.