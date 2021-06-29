Инструктор по выживанию рассказал о мерах безопасности при встрече с шаровой молнией

Инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал о мерах безопасности при встрече с шаровой молнией.

«От шаровой молнии нельзя убегать, потому что она движется по потокам воздуха. Если вы дома, нужно все окна, двери закрывать, убирать какие-то хрупкие предметы, потому что порывом ветра может всё это выбить», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если шаровая молния залетает в помещение, то движется по траектории направления воздушных потоков, сквозняка.

Если всё происходит на открытой площадке, то желательно стоять с наветренной стороны.

«Надо спокойно просто от неё отходить в сторону», — добавил Макеев.

Ранее академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Бычков рассказал, как изучают шаровые молнии.