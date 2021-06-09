Академик РАЕН рассказал, как изучают шаровые молнии

Академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Бычков рассказал, как изучают шаровые молнии.

«Исторически делались плазменные струи. Берётся большая машина, потом два электрода. Через переходные устройства замыкается ток между электродами, идёт разряд, потом возникает плазма, она создаёт светящийся объект. Если в плазму добавлять какие-то вещи, то получается светящийся объект», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как отметил Бычков, выдающийся эксперимент делали во Владимире, когда специалисты создавали взрыв фольги под действием больших токов и больших напряжений из батарей.

«У них появляются объекты 10—15 см, которые жили доли секунды. Они во многом очень напоминали шаровую молнию», — пояснил эксперт.

По его словам, в результате эксперимента получаются, как правило, аналоги.

Бычков также рассказал, когда возникают шаровые молнии в природе.

«Конечно, на территории России — июнь, июль, август, когда грозы. Это сопутствующее грозам явление. Наблюдения показывают, что в 95% случаев форма шара. А дальше: блины, ленты, ёжики, груши», — сообщил он.

В 2020 году Бычков рассказал, что делать при появлении шаровой молнии.