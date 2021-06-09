Академик РАЕН рассказал, как изучают шаровые молнии

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Академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Бычков рассказал, как изучают шаровые молнии.
Академик РАЕН рассказал, как изучают шаровые молнии
  • РИА Новости

«Исторически делались плазменные струи. Берётся большая машина, потом два электрода. Через переходные устройства замыкается ток между электродами, идёт разряд, потом возникает плазма, она создаёт светящийся объект. Если в плазму добавлять какие-то вещи, то получается светящийся объект», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как отметил Бычков, выдающийся эксперимент делали во Владимире, когда специалисты создавали взрыв фольги под действием больших токов и больших напряжений из батарей.

«У них появляются объекты 10—15 см, которые жили доли секунды. Они во многом очень напоминали шаровую молнию», — пояснил эксперт.

По его словам, в результате эксперимента получаются, как правило, аналоги.

Бычков также рассказал, когда возникают шаровые молнии в природе.

«Конечно, на территории России — июнь, июль, август, когда грозы. Это сопутствующее грозам явление. Наблюдения показывают, что в 95% случаев форма шара. А дальше: блины, ленты, ёжики, груши», — сообщил он.

В 2020 году Бычков рассказал, что делать при появлении шаровой молнии.

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