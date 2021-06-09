Академик РАЕН рассказал, как изучают шаровые молнии
- РИА Новости
«Исторически делались плазменные струи. Берётся большая машина, потом два электрода. Через переходные устройства замыкается ток между электродами, идёт разряд, потом возникает плазма, она создаёт светящийся объект. Если в плазму добавлять какие-то вещи, то получается светящийся объект», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».
Как отметил Бычков, выдающийся эксперимент делали во Владимире, когда специалисты создавали взрыв фольги под действием больших токов и больших напряжений из батарей.
«У них появляются объекты 10—15 см, которые жили доли секунды. Они во многом очень напоминали шаровую молнию», — пояснил эксперт.
По его словам, в результате эксперимента получаются, как правило, аналоги.
Бычков также рассказал, когда возникают шаровые молнии в природе.
«Конечно, на территории России — июнь, июль, август, когда грозы. Это сопутствующее грозам явление. Наблюдения показывают, что в 95% случаев форма шара. А дальше: блины, ленты, ёжики, груши», — сообщил он.
В 2020 году Бычков рассказал, что делать при появлении шаровой молнии.