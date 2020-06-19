Эксперт рассказал, что делать при появлении шаровой молнии

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Председатель совета по шаровой молнии РАН, доктор физико-математических наук Владимир Бычков рассказал, что делать при появлении шаровой молнии.
Эксперт рассказал, что делать при появлении шаровой молнии
  • Pixabay

«Когда есть гроза, лучше уходить в помещение, не оставаться на пустом месте», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, шаровая молния чувствует движение воздуха вокруг, если стоять на месте, то она может пролететь мимо.

Как отметил Бычков, шаровая молния — довольно сложное явление.

«Они небольшие, от 10 см до метра. Они живут от нескольких секунд до нескольких минут. Но если шаровые молнии появляются в условиях гор, океанов, у них жизненный цикл гораздо больше, они гораздо больше и по размерам», — сообщил он.

Ранее, как сообщал kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных последствиях жары в Москве.

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