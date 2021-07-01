Названы дата и место прощания с актёром Ростиславом Гулбисом
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на директора артиста.
Церемония начнётся в 11:00.
Гулбис умер в возрасте 32 лет.
Актёр известен по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Его последней работой в кино стала картина «Проклятый чиновник».
Ранее резидент Comedy Club Роман Попов в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями об актёре Ростиславе Гулбисе, с которым снимался в сериале «Полицейский с Рублёвки».