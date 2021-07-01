Названы дата и место прощания с актёром Ростиславом Гулбисом

Прощание с актёром Ростиславом Гулбисом пройдёт в субботу, 3 июля, в Москве.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на директора артиста.

Церемония начнётся в 11:00.

Гулбис умер в возрасте 32 лет.

Актёр известен по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Его последней работой в кино стала картина «Проклятый чиновник».

Ранее резидент Comedy Club Роман Попов в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями об актёре Ростиславе Гулбисе, с которым снимался в сериале «Полицейский с Рублёвки».