Резидент Comedy Club Роман Попов поделился воспоминаниями о Ростиславе Гулбисе

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Резидент Comedy Club Роман Попов поделился воспоминаниями об актёре Ростиславе Гулбисе, с которым снимался в сериале «Полицейский с Рублёвки».
Резидент Comedy Club Роман Попов поделился воспоминаниями о Ростиславе Гулбисе
  • © kino-teatr.ru

«Ростик был хорошим, добрым человеком. Видит бог, мне будет его не хватать. Надеюсь, что он в лучшем из миров и слушает всех наших любимых музыкальных кумиров как бы вживую», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, Гулбис останется в сердцах и его не забудут.

«Очень жаль, что так быстро и странно», — добавил Попов.

Гулбис умер в возрасте 32 лет.

Актёр известен по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Его последней работой в кино стала картина «Проклятый чиновник».

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