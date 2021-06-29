Резидент Comedy Club Роман Попов поделился воспоминаниями о Ростиславе Гулбисе
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«Ростик был хорошим, добрым человеком. Видит бог, мне будет его не хватать. Надеюсь, что он в лучшем из миров и слушает всех наших любимых музыкальных кумиров как бы вживую», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, Гулбис останется в сердцах и его не забудут.
«Очень жаль, что так быстро и странно», — добавил Попов.
Гулбис умер в возрасте 32 лет.
Актёр известен по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Его последней работой в кино стала картина «Проклятый чиновник».