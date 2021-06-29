Умер актёр Ростислав Гулбис

Актёр Ростислав Гулбис умер в возрасте 32 лет, заявила его агент Екатерина Гольцман.

«Он был на съёмках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в костромской больнице артиста спасти не смогли.

«До сих пор не можем в это поверить», — добавила Гольцман в беседе с Life.ru.

Гулбис известен по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Его последней работой в кино стала картина «Проклятый чиновник».

Ранее сообщалось, что режиссёр, член Союза кинематографистов России Александр Воропаев скончался в возрасте 80 лет.