Умер актёр Ростислав Гулбис

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Актёр Ростислав Гулбис умер в возрасте 32 лет, заявила его агент Екатерина Гольцман.
Умер актёр Ростислав Гулбис
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Он был на съёмках в Костроме, и у него обострился панкреатит. Он не то чтобы страдал, но у него были небольшие приступы», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в костромской больнице артиста спасти не смогли.

«До сих пор не можем в это поверить», — добавила Гольцман в беседе с Life.ru.

Гулбис известен по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Его последней работой в кино стала картина «Проклятый чиновник».

Ранее сообщалось, что режиссёр, член Союза кинематографистов России Александр Воропаев скончался в возрасте 80 лет.

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