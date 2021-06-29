Умер режиссёр Александр Воропаев 

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Режиссёр, член Союза кинематографистов России Александр Воропаев скончался в возрасте 80 лет. 
Умер режиссёр Александр Воропаев 
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Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

«На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового и документального кино Воропаева Александра Алексеевича», — заявили в организации.

Воропаев был режиссёром-постановщиком таких фильмов, как «На краю бездны», «Место под солнцем», «Лучшая дорога нашей жизни» и других.

Ранее скончалась актриса Нина Коновалова, прослужившая в Театре имени Моссовета более 50 лет.

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