Умер режиссёр Александр Воропаев
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Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.
«На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового и документального кино Воропаева Александра Алексеевича», — заявили в организации.
Воропаев был режиссёром-постановщиком таких фильмов, как «На краю бездны», «Место под солнцем», «Лучшая дорога нашей жизни» и других.
Ранее скончалась актриса Нина Коновалова, прослужившая в Театре имени Моссовета более 50 лет.