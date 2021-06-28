Умерла актриса Нина Коновалова

Актриса Нина Коновалова, прослужившая в Театре имени Моссовета более 50 лет, умерла на 85-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Нина Петровна вчера скончалась», — сообщили в театре.

Коновалова в 1964 году окончила театральную студию при Театре имени Моссовета, с этого года была принята в труппу театра.

Она играла в спектаклях «Обручальное кольцо», «Два вечера в мае», «Турбаза», «Ванечка», «Печальный детектив», «Заговор чувств», «Инфанты», «Женский стол в «Охотничьем зале» и других.

В мае сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни.