Умерла актриса Нина Коновалова

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Актриса Нина Коновалова, прослужившая в Театре имени Моссовета более 50 лет, умерла на 85-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Умерла актриса Нина Коновалова
  • © kino-teatr.ru

«Нина Петровна вчера скончалась», — сообщили в театре.

Коновалова в 1964 году окончила театральную студию при Театре имени Моссовета, с этого года была принята в труппу театра.

Она играла в спектаклях «Обручальное кольцо», «Два вечера в мае», «Турбаза», «Ванечка», «Печальный детектив», «Заговор чувств», «Инфанты», «Женский стол в «Охотничьем зале» и других. 

В мае сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни.

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