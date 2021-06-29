В Петербурге рассказали о ходе реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади

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В Санкт-Петербурге рассказали о ходе реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади.
В Петербурге рассказали о ходе реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости».

Председатель КГИОП Сергей Макаров заявил, что в 2020 году комитет сосредоточил усилия на реставрации 42 объектов.

«Наиболее значимым объектом в реставрационной программе комитета был памятник императору Николаю I, почти два года ушло на обследование объекта и поиск проектных решений, поскольку памятник за 160 лет никогда нормально не реставрировался, это время было потрачено не зря», — отметил он.

По его словам, памятник планируют вновь открыть в октябре.

Монумент был создан по заказу Александра II. Памятник был открыт 25 июня 1859 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

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