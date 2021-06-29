Бизнес-омбудсмен рассказал об экологической ситуации в Москве

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал об экологической ситуации в Москве.

«Сегодня в городе дышится легче. Раньше я чувствовал промышленное дыхание города. Сейчас мы видим, что за последние десять лет многие промышленные предприятия были вынесены за черту города», — заявил он в беседе с ОСН.

Как отметил Неверов, столичные власти поддерживают использование электротранспорта.

Омбудсмен также напомнил, что со следующего года будут «другие правила игры» в части воздействия на атмосферный воздух через призму парниковых газов.

«Мы стремимся к углеродной нейтральности», — добавил он.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.