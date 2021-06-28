Синоптик дал прогноз по погоде в Петербурге

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин дал прогноз по погоде в Санкт-Петербурге.

В беседе с «Петербургским дневником» он заявил, что дожди будут, но не такие, как в Москве в понедельник, 28 июня.

«Такое обилие осадков и такой грозовой фронт возможны только на границе совершенно разных воздушных масс. Когда встречается прохладная воздушная масса с горячей, начинается буйство — образование облаков и обильных осадков», — пояснил Малинин.

По его словам, в Петербурге в понедельник было в районе +20 °С.

Со своей стороны, климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе с «Невскими новостями» отметил, что в будущем в городе могут повториться температурные рекорды.

Абсолютный рекорд был отмечен в Петербурге 7 августа 2010 года — +37,1 °С.

«Частота будет увеличиваться, этот тренд имеет место, а проводить прямую зависимость, что каждый год будет хуже предыдущего, неправильно», — сказал Киселёв.

Ранее научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, завкафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Мохов прокомментировал ситуацию с глобальным потеплением.