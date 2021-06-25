Климатолог прокомментировал ситуацию с глобальным потеплением

Научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, завкафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Мохов прокомментировал ситуацию с глобальным потеплением.

«Мы говорим о глобальном потеплении, сейчас атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей, в том числе торнадо. В России возможность возникновения таких явлений не такая большая, как в Америке, потому что у них для этого есть ещё и особые географические условия», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, при потеплении увеличивается сила торнадо и смерчей.

Как отметил Мохов, участились и более мощные ливни, соответственно, возрастает риск более мощных торнадо, хотя в России это не так ощущается.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.