Синоптик спрогнозировал рекордную жару в Москве 26 июня
- РИА Новости
Об этом он сказал РИА Новости.
«Сегодня максимальная температура воздуха +33...+35 °С, в Подмосковье +31...+36 °С», — сказал он.
По его словам, в Москве будет наблюдаться переменная облачность, во второй половине дня местами возможны дожди, грозы, в отдельных районах град.
«Не исключено, что сегодня будет обновлён рекорд максимальной температуры воздуха, сейчас рекорд этого дня, который был зафиксирован в 2010 году, +33,6 °С», — добавил он.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно глобального потепления в России.