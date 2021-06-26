Синоптик спрогнозировал рекордную жару в Москве 26 июня

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 26 июня в Москве ожидается рекордная жара.
Синоптик спрогнозировал рекордную жару в Москве 26 июня
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

«Сегодня максимальная температура воздуха +33...+35 °С, в Подмосковье +31...+36 °С», — сказал он.

По его словам, в Москве будет наблюдаться переменная облачность, во второй половине дня местами возможны дожди, грозы, в отдельных районах град.

«Не исключено, что сегодня будет обновлён рекорд максимальной температуры воздуха, сейчас рекорд этого дня, который был зафиксирован в 2010 году, +33,6 °С», — добавил он.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно глобального потепления в России.

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