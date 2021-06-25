В Гидрометцентре прокомментировали жару в Москве и Петербурге

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина прокомментировала жару в Москве и Санкт-Петербурге.
В Гидрометцентре прокомментировали жару в Москве и Петербурге
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В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что за всю историю метеонаблюдений не было такой сильной жары в июне.

«Именно в этих числах — ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Перекрыты рекорды для этих двух главных городов России. Завтрашние кратковременные дожди с грозами, возможно, с градом и с усилением ветра не отменяют сильной жары», — отметила она.

По её словам, в Москве ожидается +33...+35 °С, может быть установлен очередной суточный рекорд температуры.

«И 27 июня температура в городе +32...+34 °С — это сильная жара для столицы», — добавила Паршина.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по глобальному потеплению в России.

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