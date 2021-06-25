Представитель певицы МакSим рассказала о состоянии здоровья артистки

Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала о состоянии здоровья артистки.

«Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение лёгких обширное, эти показатели у неё уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжёлое», — сказала Богушевская в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, у артистки 75-процентное поражение лёгких.

Как напомнила Богушевская, МакSим госпитализировали с поражением более 40%, и показатели довольно быстро ухудшились.

«Поэтому было принято решение перевести Марину на ИВЛ. За эти дни каких-то значительных улучшений или ухудшений нет», — добавила она в беседе с Life.ru.

Певица была госпитализирована 15 июня, на следующий день после концерта в Казани. Она была введена в кому. Известно, что певица выступала с температурой выше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулёмин сообщил, что красно-белые готовы оказать необходимую помощь певице МакSим.