Представитель певицы МакSим рассказала о состоянии здоровья артистки
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«Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение лёгких обширное, эти показатели у неё уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжёлое», — сказала Богушевская в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, у артистки 75-процентное поражение лёгких.
Как напомнила Богушевская, МакSим госпитализировали с поражением более 40%, и показатели довольно быстро ухудшились.
«Поэтому было принято решение перевести Марину на ИВЛ. За эти дни каких-то значительных улучшений или ухудшений нет», — добавила она в беседе с Life.ru.
Певица была госпитализирована 15 июня, на следующий день после концерта в Казани. Она была введена в кому. Известно, что певица выступала с температурой выше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулёмин сообщил, что красно-белые готовы оказать необходимую помощь певице МакSим.