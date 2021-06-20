«Спартак» готов оказать помощь певице МакSим, подключённой к аппарату ИВЛ

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулёмин сообщил, что красно-белые готовы оказать необходимую помощь певице МакSим, которая находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

«Мы на связи с представителями певицы, следим за её состоянием и готовы содействовать скорейшему выздоровлению МакSим», — цитирует Кулёмина «Спорт-Экспресс».

До этого с подобной инициативой выступил хоккейный «Спартак».

Певица была госпитализирована 15 июня, на следующий день после концерта в Казани. Она была введена в кому. Известно, что певица выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.