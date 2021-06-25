Врач рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться под воздействием солнца

Доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с RT рассказала, как правильно загорать и кому это противопоказано, а также о том, какие болезни могут быть спровоцированы воздействием солнца.

Она отметила, что летом воздействие на человека оказывает не только ультрафиолет, но ещё и инфракрасные лучи, а также влажность воздуха.

«Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами», — поделилась врач.

Специалист отметила, что ультрафиолет опасен для людей со светлым типом кожи.

«Это люди, у которых изначально, генетически, отсутствует формирование защиты от ультрафиолета. И у этих людей кельтского типа, даже когда они пребывают на солнце короткими периодами, как рекомендуют, с утра и вечером, у них проблема в том, что они обгорают. Даже подзагореть не могут», — уточнила врач.

По словам Скорогудаевой, самый большой вред для здоровья, который может нанести солнце, — это онкология. Но есть, по её словам, и риск возникновения других заболеваний.

«По статистике рост меланомы — именно у светлокожих людей. Это самая большая неприятность… Розацеа возникает именно летом. Это тяжёлое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно. Конечно же, к этому более склонны светлокожие люди. Часто обостряются вирусные заболевания: у кого недостаточная активность иммунитета, у них в принципе может появиться герпес. Подрыв иммунной системы под действием ультрафиолетового облучения (УФО) действительно происходит», — подтвердила врач.

Специалист добавила, что солнце ускоряет процесс старения, разрушает коллаген, вызывает пигментацию, ожоги.

«Солнце и пользу приносит. Например, когда долго солнечных дней не бывает, большой процент идёт субклинических депрессивных состояний. Это как раз от отсутствия солнца. Ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D3», — заверила Скорогудаева.

По её мнению, важно соблюдать питьевой режим и не ограничивать потребление соли, чтобы избежать потери микроэлементов.

Как добавила эксперт, витамин D синтезируется в коже только после загара.

«Больший процент витамина D мы получаем не из продуктов, а за счёт синтеза в коже. Лучше синтезируется витамин, когда после загорания появляется лёгкая гиперемия, которая вечером появляется. Но ожога быть не должно», — уверяет доктор.

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