Врач рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться под воздействием солнца
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Она отметила, что летом воздействие на человека оказывает не только ультрафиолет, но ещё и инфракрасные лучи, а также влажность воздуха.
«Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами», — поделилась врач.
Специалист отметила, что ультрафиолет опасен для людей со светлым типом кожи.
«Это люди, у которых изначально, генетически, отсутствует формирование защиты от ультрафиолета. И у этих людей кельтского типа, даже когда они пребывают на солнце короткими периодами, как рекомендуют, с утра и вечером, у них проблема в том, что они обгорают. Даже подзагореть не могут», — уточнила врач.
По словам Скорогудаевой, самый большой вред для здоровья, который может нанести солнце, — это онкология. Но есть, по её словам, и риск возникновения других заболеваний.
«По статистике рост меланомы — именно у светлокожих людей. Это самая большая неприятность… Розацеа возникает именно летом. Это тяжёлое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно. Конечно же, к этому более склонны светлокожие люди. Часто обостряются вирусные заболевания: у кого недостаточная активность иммунитета, у них в принципе может появиться герпес. Подрыв иммунной системы под действием ультрафиолетового облучения (УФО) действительно происходит», — подтвердила врач.
Специалист добавила, что солнце ускоряет процесс старения, разрушает коллаген, вызывает пигментацию, ожоги.
«Солнце и пользу приносит. Например, когда долго солнечных дней не бывает, большой процент идёт субклинических депрессивных состояний. Это как раз от отсутствия солнца. Ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D3», — заверила Скорогудаева.
По её мнению, важно соблюдать питьевой режим и не ограничивать потребление соли, чтобы избежать потери микроэлементов.
Как добавила эксперт, витамин D синтезируется в коже только после загара.
«Больший процент витамина D мы получаем не из продуктов, а за счёт синтеза в коже. Лучше синтезируется витамин, когда после загорания появляется лёгкая гиперемия, которая вечером появляется. Но ожога быть не должно», — уверяет доктор.
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