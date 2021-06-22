В парке «Зарядье» прошёл посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода концерт

В столичном парке «Зарядье» прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как передаёт НТВ, на площадке в центре столицы выступили профессиональные музыканты из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Шоу было посвящено истории города на Волге.

Кроме того, в Москве состоялась торжественная церемония открытия часов обратного отсчёта до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

Однако, несмотря на то, что праздничные мероприятия уже начались, главные юбилейные торжества по случаю юбилея пройдут в самом Нижнем Новгороде через два месяца.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дом-музей писателя А.П. Чехова в Ялте отметит 100-летие новыми проектами.