В парке «Зарядье» прошёл посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода концерт
- РИА Новости
Как передаёт НТВ, на площадке в центре столицы выступили профессиональные музыканты из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
Шоу было посвящено истории города на Волге.
Кроме того, в Москве состоялась торжественная церемония открытия часов обратного отсчёта до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.
Однако, несмотря на то, что праздничные мероприятия уже начались, главные юбилейные торжества по случаю юбилея пройдут в самом Нижнем Новгороде через два месяца.
Как ранее сообщал «Крыминформ», дом-музей писателя А.П. Чехова в Ялте отметит 100-летие новыми проектами.