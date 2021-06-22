В парке «Зарядье» прошёл посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода концерт

Короткая ссылка
В столичном парке «Зарядье» прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода.
В парке «Зарядье» прошёл посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода концерт
  • РИА Новости

Как передаёт НТВ, на площадке в центре столицы выступили профессиональные музыканты из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Шоу было посвящено истории города на Волге.

Кроме того, в Москве состоялась торжественная церемония открытия часов обратного отсчёта до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

Однако, несмотря на то, что праздничные мероприятия уже начались, главные юбилейные торжества по случаю юбилея пройдут в самом Нижнем Новгороде через два месяца.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дом-музей писателя А.П. Чехова в Ялте отметит 100-летие новыми проектами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить