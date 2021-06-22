Лауреатам премии «Эмми» в актёрских номинациях будут вручать гендерно-нейтральные награды

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Совет управляющих Американской телевизионной академии, присуждающей премию «Эмми», объявил об изменениях в правилах организации.
Лауреатам премии «Эмми» в актёрских номинациях будут вручать гендерно-нейтральные награды
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С 2021 года все номинанты и лауреаты премии «Эмми» в актёрских категориях смогут запросить у организаторов сертификат и статуэтку, на которых будет указан гендерно-нейтральный термин «исполнитель».

Как подчёркивается в заявлении, опубликованном на сайте академии, к номинантам никогда не предъявлялись требования относительно их гендера. Отныне этот подход будет отражён и в наградах.

Ещё одна поправка связана с отбором претендующих на награду документальных фильмов. Картины, ранее номинированные на премию «Оскар», больше не смогут выдвигаться на «Эмми». Это правило вступит в силу в 2022 году.

Ранее американская киноакадемия, ответственная за вручение премии «Оскар», изменила требования к номинантам на «Оскар» за лучший фильм. Позднее о намерении изменить правила заявила Британская академия кино и телевизионных искусств, вручающая премии BAFTA.

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