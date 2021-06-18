Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Крыму с 21 июня
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Об этом в интервью РИА Новости сообщила начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«На Южном берегу Крыма прошли очень сильные дожди, они продолжаются и сегодня. В Севастополе — тоже. Западный берег — тоже всю ночь шли дожди, но не такие сильные. Восточное побережье — там слабее процесс. Осадки прекратятся к вечеру только», — рассказала Любецкая.
По её словам, в субботу осадков в Крыму не ожидается, а в следующую ночь полуостров охватит новый, но более слабый циклон: дожди возможны, но уже не такие сильные.
Гидрометцентр ранее сообщал о выпадении месячной нормы осадков в Ялте и на горе Ай-Петри минувшей ночью. Продолжительные дожди стали причиной выхода из берегов реки Водопадной в Ялте. Для ликвидации последствий стихии в Крым направлена аэромобильная группировка Донского спасательного центра.