Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Крыму с 21 июня

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Комфортная погода на курортах крымского полуострова вернётся к понедельнику, 21 июня, когда уйдёт мощный циклон.
Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Крыму с 21 июня
  • © Страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Об этом в интервью РИА Новости сообщила начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«На Южном берегу Крыма прошли очень сильные дожди, они продолжаются и сегодня. В Севастополе — тоже. Западный берег — тоже всю ночь шли дожди, но не такие сильные. Восточное побережье — там слабее процесс. Осадки прекратятся к вечеру только», — рассказала Любецкая.

По её словам, в субботу осадков в Крыму не ожидается, а в следующую ночь полуостров охватит новый, но более слабый циклон: дожди возможны, но уже не такие сильные.

Гидрометцентр ранее сообщал о выпадении месячной нормы осадков в Ялте и на горе Ай-Петри минувшей ночью. Продолжительные дожди стали причиной выхода из берегов реки Водопадной в Ялте. Для ликвидации последствий стихии в Крым направлена аэромобильная группировка Донского спасательного центра.

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