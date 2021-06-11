В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в ряде регионов России

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Ливни, град, грозы и сильный ветер ожидаются в регионах Центрального Черноземья и республиках Северного Кавказа в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в ряде регионов России
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«В Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 м/с», — передаёт ТАСС прогноз Вильфанда.

Он добавил, что аналогичная ситуация прогнозируется в республиках Северного Кавказа, но ветер усилится до 25 м/с.

Кроме того, в Омской, Томской, Иркутской областях и на юге Тюменской области ожидаются ночные заморозки до -3 °С, а в Красноярском крае и Барнауле возможен подъём уровня рек до опасных отметок.

Вильфанд сообщил, что в ближайшее время Красноярский край, Барнаул и Томскую область ожидают подъёмы уровня воды в Енисее и Оби до опасных отметок.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о риске лесных пожаров в СЗФО и об аномальном тепле в европейской части России.

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