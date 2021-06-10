Синоптик прокомментировал аномальное тепло в европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует аномальное тепло в ряде российских регионов.
Синоптик прокомментировал аномальное тепло в европейской части России
  • Reuters

«На севере европейской части России температура будет выше нормы на 6-8 ˚С», — цитирует ТАСС сообщение Вильфанда.

Он пояснил, что имеет ввиду территорию Санкт-Петербурга, юг Архангельской области, Новгородскую, Вологодскую области и юг Коми.

По прогнозу Гидрометцентра, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге днём в четверг, 10 июня, ожидается +26 ˚С, в пятницу, 11 июня, — +25 ˚С, в субботу, 12 июня, — +24 ˚С, в воскресенье, 13 июня, — +20 ˚С.

Ранее жителей Петербурга предупредили о похолодании в конце недели.

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