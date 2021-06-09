Жителей Петербурга предупредили о похолодании в конце недели
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Об этом сообщает kp.ru.
«9 июня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём составит +23…+25 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — сообщает городской гидрометцентр.
В субботу и воскресенье, 12 и 13 июня, синоптики ожидают прихода в город холодного атмосферного фронта. С понедельника, 14 июня, возможны осадки и небольшое похолодание до +20 °С.
Ранее инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о надвигающейся на регион жаре.