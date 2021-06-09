Жителей Петербурга предупредили о похолодании в конце недели

Синоптики сообщили, что через несколько дней в Санкт-Петербург может прийти небольшое похолодание.

Об этом сообщает kp.ru.

«9 июня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём составит +23…+25 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — сообщает городской гидрометцентр.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 июня, синоптики ожидают прихода в город холодного атмосферного фронта. С понедельника, 14 июня, возможны осадки и небольшое похолодание до +20 °С.

Ранее инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о надвигающейся на регион жаре.