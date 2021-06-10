В Гидрометцентре предупредили о риске лесных пожаров в СЗФО

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Повышение температуры может привести к риску возникновения природных пожаров в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре предупредили о риске лесных пожаров в СЗФО
  • РИА Новости

«Повышенная пожарная опасность также ожидает Ярославскую, Астраханскую, Оренбургскую области и ряд других регионов», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его прогнозу, риск возникновения природных пожаров в ближайшее время будет наблюдаться в Костромской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской областях, республиках Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Башкортостан.

Ранее он прокомментировал аномальное тепло в европейской части России.

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