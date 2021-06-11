В России за сутки потушили 58 лесных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 58 лесных пожаров на площади более 2 561 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

РИА Новости

«За прошедшие сутки 10 июня в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 2 561 гектар», — цитирует РИА Новости сообщение. Отмечается, что к полуночи 11 июня на территории России действовало 78 лесных пожаров на площади 49 917 га. Максимальная площадь пожаров была зарегистрирована в Иркутской области, где действовали 12 пожаров на площади 36 375 га. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поддержал возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.