В России за сутки потушили 58 лесных пожаров

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В России лесопожарные службы за сутки потушили 58 лесных пожаров на площади более 2 561 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки 10 июня в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 2 561 гектар», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к полуночи 11 июня на территории России действовало 78 лесных пожаров на площади 49 917 га.

Максимальная площадь пожаров была зарегистрирована в Иркутской области, где действовали 12 пожаров на площади 36 375 га.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поддержал возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

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