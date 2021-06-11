В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
- РИА Новости
«За прошедшие сутки 10 июня в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 2 561 гектар», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к полуночи 11 июня на территории России действовало 78 лесных пожаров на площади 49 917 га.
Максимальная площадь пожаров была зарегистрирована в Иркутской области, где действовали 12 пожаров на площади 36 375 га.
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поддержал возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.