В России за сутки потушили 51 лесной пожар

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В России лесопожарные службы за сутки потушили 51 лесной пожар на площади более 1,8 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
В России за сутки потушили 51 лесной пожар
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки, 8 июня, в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 1813 га», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к полуночи 9 июня на территории России действовало 76 лесных пожара на площади 27 845 га.

Максимальная площадь пожаров была зарегистрирована в Красноярском крае, где действовали три пожара на площади 34 174 га.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поддержал возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

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