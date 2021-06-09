В России за сутки потушили 51 лесной пожар

В России лесопожарные службы за сутки потушили 51 лесной пожар на площади более 1,8 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

РИА Новости

«За прошедшие сутки, 8 июня, в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 1813 га», — цитирует РИА Новости сообщение. Отмечается, что к полуночи 9 июня на территории России действовало 76 лесных пожара на площади 27 845 га. Максимальная площадь пожаров была зарегистрирована в Красноярском крае, где действовали три пожара на площади 34 174 га. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поддержал возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.