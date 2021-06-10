В подмосковных парках пройдут мероприятия в честь Дня России

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В 45 парках культуры и отдыха Московской области состоятся мероприятия в честь Дня России.
В подмосковных парках пройдут мероприятия в честь Дня России
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

«Для гостей подмосковных парков ко Дню России подготовлено множество увлекательных мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия, выступления народных коллективов и многое другое», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

В частности, тематические программы подготовлены в парке «Наташинские пруды» в Люберцах, в Принарском парке в Серпухове и в «Скитских прудах» в Сергиевом Посаде.

Ранее сообщалось, что в Перми смягчили ограничения на празднование Дня города.

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