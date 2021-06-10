В Перми смягчили ограничения на празднование Дня города
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru.
Так, благодаря поправкам в регионе разрешено проводить мероприятия, посвящённые Дню России, Дню города и дням краевых территорий. Однако послабления касаются только празднований на открытых пространствах.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, организаторы перед проведением мероприятий должны уведомить краевой Роспотребнадзор.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области сняли ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры.