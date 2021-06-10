В Перми смягчили ограничения на празднование Дня города

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Власти Перми внесли изменения в указ об ограничениях в Пермском крае, введённых в связи с пандемией коронавируса.
В Перми смягчили ограничения на празднование Дня города
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

Так, благодаря поправкам в регионе разрешено проводить мероприятия, посвящённые Дню России, Дню города и дням краевых территорий. Однако послабления касаются только празднований на открытых пространствах.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, организаторы перед проведением мероприятий должны уведомить краевой Роспотребнадзор.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области сняли ограничения по заполняемости залов в учреждениях культуры.

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