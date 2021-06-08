Синоптик предупредил о ливнях и граде в Москве 8 июня
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«Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня — ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град», — цитирует его РИА Новости.
Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы до утра 9 июня.
Заведующий отделом неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Костенко в беседе с «Петербургским дневником» предупредил о вероятности теплового удара при +22 °С.