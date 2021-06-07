«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра и грозы.

Об этом говорится в прогностической карте Гидрометцентра.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с в Москве и Московской области действует до 11:00 9 июня. При этом предупреждение о грозе в столице действует до 12:00 9 июня, а в Подмосковье до 11:00 9 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летние дожди начнутся в столице с 6 июня.