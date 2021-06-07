«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Короткая ссылка
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра и грозы.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом говорится в прогностической карте Гидрометцентра.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с в Москве и Московской области действует до 11:00 9 июня. При этом предупреждение о грозе в столице действует до 12:00 9 июня, а в Подмосковье до 11:00 9 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летние дожди начнутся в столице с 6 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить