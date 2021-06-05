Синоптик предупредил о дождях в Москве

Летние дожди начнутся в столице с 6 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже с воскресенья, 6 июня, со второй половины дня, начнёт сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди», — передаёт ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, дожди будут продолжатся несколько дней подряд, при этом погода будет тёплой.

Отмечается, что дневная температура на будущей неделе будет достигать +26 °С.

По информации Гидрометцентра, в субботу, 5 июня, и в воскресенье, 6 июня, днём в Москве ожидается +23...+26 °С., в понедельник, 7 июня, — +24...+26 °С., во вторник, 8 июня, и в среду, 9 июня, — +20...+25 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода установится в Москве и области в июне.